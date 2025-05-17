Скауты «Реала» следят за 14-летним сыном Криштиану Роналду

«Реал» интересуется сыном бывшего нападающего команды Криштиану Роналду-младшимм, сообщает Defensa Central.

По информации источника, скауты мадридского клуба просматривали игру 14-летнего футболиста в матче юношеской сборной Португалии против Японии (4:1).

Сообщается, что распоряжение следить за выступлениями Роналду-младшего сделал лично президент «Реала» Флорентино Перес. В клубе не исключают приобретение игрока в будущем.

Роналду-младший с января 2023 года выступает за команду «Аль-Насра» до 15 лет. Тогда же в основную команду саудовского клуба перешел его отец.