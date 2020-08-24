Ткачук перешел из «Ротора» в «Оренбург»
09:16
Полузащитник Денис Ткачук стал игроком «Оренбурга», сообщает пресс-служба команды. Срок контракта 31-летнего российского футболиста с клубом не уточняется.
В минувшем сезоне Ткачук выступал за «Ротор», где провел 18 матчей и забил три гола.
Хавбек ранее играл за «Рубин», «Зенит», «Крылья Советов» и другие команды.
Дополнительная информация:
https://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/s-vozvrashheniem-denis-tkachuk.html
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