Ткачук перешел из «Ротора» в «Оренбург»

Полузащитник Денис Ткачук стал игроком «Оренбурга», сообщает пресс-служба команды. Срок контракта 31-летнего российского футболиста с клубом не уточняется.

В минувшем сезоне Ткачук выступал за «Ротор», где провел 18 матчей и забил три гола.

Хавбек ранее играл за «Рубин», «Зенит», «Крылья Советов» и другие команды.