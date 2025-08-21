«Страсбур» близок к подписанию полузащитника «Брайтона» Энсисо

«Страсбур» заинтересован в трансфере полузащитника «Брайтона» Хулио Энсисо, сообщает BBC.

По данным источника, сумма сделки по 21-летнему парагвайцу может составить около 20 миллионов евро. В ближайшие дни футболист должен определиться с условиями контракта с французским клубом.

В сезоне-2024/25 Энсисо в 29 матчах за «Брайтон» забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.