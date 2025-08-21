Рабьо после конфликта в «Марселе» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, главный тренер «Аль-Иттихада» Лоран Блан хочет видеть 30-летнего француза в своей команды. Ранее они вместе работали в «ПСЖ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В субботу, 16 августа, после поражения от «Ренна» в раздевалке команды возникла конфликтная ситуация между Рабьо и одноклубником Джонатаном Роу. Руководство клуба отстранило обоих игроков от основы, а затем выставило на трансфер.

В сезоне-2024/25 Рабьо сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.