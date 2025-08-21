Полузащитник Адли сменил «Байер» на «Борнмут»

«Борнмут» объявил о подписании контракта с полузащитником «Байера» Амином Адли. Соглашение будет действовать до 30 июня 2030 года.

По данным инсайдера Бена Джейкобса, трансфер 25-летнего марокканца обошелся английскому клубу в сумму около 28,7 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Адли в 28 матчах за «Байер» забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с немецким клубом действовал до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.