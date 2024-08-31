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Сегодня, 01:18

«Рома» подписала полузащитника сборной Франции Коне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Ману Коне перешел из менхенгладбахской «Боруссии» в «Рому». 23-летний француз присоединился к римскому клубу на правах аренды с обязательством выкупа за 20 миллионов евро. За новую команду он будет выступать под номером 17.

«Коне показал на Олимпийских играх, какой он выдающийся игрок. И даже если нам не хочется терять такого качественного игрока, этот трансфер символичен для нашего пути. Мы хотели бы поблагодарить Ману за его время на Нижнем Рейне и пожелать ему всего наилучшего в его спортивном и личном будущем», — сказал Роланд Виркус, спортивный директор «Боруссии».

Этим летом Коне в составе сборной Франции стал серебряным призером Олимпийских игр-2024.

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Рома
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