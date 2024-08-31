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Сегодня, 02:10

Солер перешел из «ПСЖ» в «Вест Хэм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карлос Солер.
Фото AFP

Полузащитник Карлос Солер на правах аренды сменил «ПСЖ» на «Вест Хэм». Соглашение рассчитано на один сезон. 27-летний испанец стал девятым новичком «молотобойцев» этим летом.

«Раад оказаться здесь в качестве игрока «Вест Хэма». Я всегда мечтал играть в АПЛ, а играть в Лондоне за такой клуб, как «Вест Хэм», — это невероятное чувство. С нетерпением жду возможности почувствовать поддержку болельщиков, о которых уже так много слышал из разговоров с людьми, знающими клуб. Рад встрече с моими новыми товарищами по команде и возможности отдать все силы этому клубу в лучшей лиге мира», — приводит пресс-служба клуба слова новичка.

В прошлом сезоне Солер сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. На чемпионате Европы-2024 он не играл за сборную Испании.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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