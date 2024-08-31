Угарте перешел из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте в последние часы трансферного окна перешел из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед». 23-летний уругваец подписал контракт до 2029 года с опцией продления еще на год.

«Это невероятное чувство — присоединиться к клубу такого масштаба; клубу, которым восхищаются во всем мире. Проект, который футбольное руководство обсуждало со мной, чрезвычайно захватывающий. «Манчестер Юнайтед» — амбициозный клуб, а я — амбициозный игрок», — приводит пресс-служба клуба слова новичка.

По данным Transgermarkt, сумма трансфера составила 50 миллионов евро. Также 10 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.