«Реал» контактировал с Де Хеа в связи с травмой Куртуа

По информации источника, мадридцы уже контактировали с представителями 32-летнего испанца. Кроме того, в «Реале» следят за ситуацией вокруг вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги.

10 августа стало известно, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил повреждение на тренировке. У 31-летнего бельгийца диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

У Де Хеа летом этого года завершился контракт с «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2011 года. Сейчас вратарь находится в статусе свободного агента.

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