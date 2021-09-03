Пьянич стал игроком «Бешикташа»

«Бешикташ» арендовал у «Барселоны» полузащитника Миралема Пьянича, сообщает 3 сентября официальный сайт турецкого клуба.

Также указано, что за текущий сезон турецкий клуб заплатит боснийцу 2,75 миллиона евро. Это означает, что турецкий клуб будет платить часть зарплаты. По данным СМИ, игрок зарабатывает в блаугранас около 10 миллионов евро в год по контракту. Соглашение истекает летом 2024 года.