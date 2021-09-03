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Орье после ухода из «Тоттенхэма» перейдет в «Арсенал»

09:30
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Экс-защитник «Тоттенхэма» Серж Орье в ближайшее время подпишет контракт с «Арсеналом», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 28-летний ивуариец, который 1 сентября расторг контракт со «шпорами», подпишет договор с «Арсеналом». Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Спартак».

В сезоне-2020/21 Орье принял участие в 19 матчах английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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