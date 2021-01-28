«Монако» ведет переговоры с «Арсеналом» об аренде Торрейры

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, арендованный «Атлетико», может продолжить карьеру во Франции, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 24-летним уругвайцем интересуется «Монако», который хочет арендовать игрока. Руководство лондонского клуба намерено сократить аренду Торрейры в «Атлетико», так как хавбек получает мало игрового времени.

В текущем сезоне Торрейра провел 9 матчей в чемпионате Испании и забил один гол.