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«Монако» ведет переговоры с «Арсеналом» об аренде Торрейры

13:33
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, арендованный «Атлетико», может продолжить карьеру во Франции, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 24-летним уругвайцем интересуется «Монако», который хочет арендовать игрока. Руководство лондонского клуба намерено сократить аренду Торрейры в «Атлетико», так как хавбек получает мало игрового времени.

В текущем сезоне Торрейра провел 9 матчей в чемпионате Испании и забил один гол.

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