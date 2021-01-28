«Рома» рассматривает Жиру в качестве возможной замены Джеко

«Рома» интересуется форвардом «Челси» Оливье Жиру, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, руководство римского клуба рассматривает 34-летнего француза в качестве возможной замены Эдину Джеко, который хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Паулу Фонсекой. «Рома» уже выставила игрока на трансферный рынок.

Контракт Жиру с «Челси» рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне футболист участвовал в 11 матчах, отметившись 1 голами.