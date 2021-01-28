«Рома» рассматривает Жиру в качестве возможной замены Джеко
13:18
«Рома» интересуется форвардом «Челси» Оливье Жиру, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, руководство римского клуба рассматривает 34-летнего француза в качестве возможной замены Эдину Джеко, который хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Паулу Фонсекой. «Рома» уже выставила игрока на трансферный рынок.
Контракт Жиру с «Челси» рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне футболист участвовал в 11 матчах, отметившись 1 голами.
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