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В «Спартаке» отреагировали на интерес «Вест Хэма» к Максименко

13:36
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию Metaratings.ru об интересе «Вест Хэма» к голкиперу команды Александру Максименко.

«Официального предложения по Максименко не поступало, в клуб никто не обращался», — сказал Фетисов «СЭ».

Сегодня, 28 января, стало известно, что лондонский клуб заинтересован в приобретении 22-летнего российского вратаря.

В сезоне-2020/21 Максименко провел за «Спартак» 20 матчей и пропустил 22 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

(Владислав Флегонтов)

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