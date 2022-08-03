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Сегодня, 04:29

Защитник «Челси» Эмерсон продолжит карьеру в Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Челси» Эмерсон продолжит карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает Isider Lazio, «Лацио» договорился с 28-летним итальянцем об аренде с правом выкупа за 9 миллионов евро.

Действующий контракт Эмерсона рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эмерсон на правах аренды выступал за «Лион». Он сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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