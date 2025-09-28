«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Галлахера из «Атлетико»

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать полузащитника «Атлетико» Конора Галлахера, сообщает Express.

По данным источника, 25-летний англичанин рассматривается в качестве замены бразильца Каземиру, который, как ожидается, покинет «красных» летом 2026 года. Сумма сделки по Галлахеру может составить около 60 миллионов евро.

Галлахер играет за «Атлетико» с августа 2024 года. В сезоне-2025/26 он в 8 матчах забил 1 гол. Контракт футболиста действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.