28 сентября, 13:51

«Атлетико» нацелился на нападающего «Марселя» Гринвуда

Павел Лопатко

«Атлетико» намерен подписать нападающего «Марселя» Мэйсона Гринвуда, сообщает Fichajes.

По данным источника, французский клуб хотел бы выручить за 23-летнего англичанина около 75 миллионов евро.

Гринвуд играет за «Марсель» с июля 2024 года. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 нападающий в 7 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.

ФК Атлетико
ФК Марсель
Мейсон Гринвуд
