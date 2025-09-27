«Реал» и «Барселона» рассматривают возможность выкупа Кейна у «Баварии» летом

Нападающий «Баварии» Харри Кейн может покинуть команду, сообщает Sport Bild.

По информации источника, контракт 32-летнего англичанина содержит пункт о выкупе в размере менее 68 миллионов евро, если он захочет уйти летом 2026-го. Отмечается, что «Реал» и «Барселона» серьезно рассматривают возможность подписания футболиста ближайшим летом.

Кейн выступает за мюнхенский клуб с августа 2023 года. За это время на его счету 104 матча в которых он отметился 100 голами и 29 результативными передачами. Соглашение игрока с «Баварией» рассчитано до коцна июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.