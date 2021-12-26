Моуринью хочет пригласить в «Рому» 19-летнего полузащитника «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Чарли Велленс может продолжить карьеру в серии А, сообщает The Sun.
По сведениям источника, на 19-летнего англичанина претендует «Рома». Главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет видеть игрока в своей команде. Португальский специалист знаком с хавбеком по работе в «МЮ» — он привлекал Велленса к тренировкам с основной командой.
В текущем сезоне Велленс провел 14 матчей в молодежной премьер-лиге, забив один гол и сделав 4 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю