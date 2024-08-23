«Манчестер Сити» объявил о возвращении Гюндогана

Полузащитник Илкай Гюндоган официально стал игроком «Манчестер Сити» спустя год после ухода из клуба.

Игрок подписал с «горожанами» контракт сроком на 1 сезон. Гюндоган уже выступал за английский клуб с 2016 по 2023 год, проведя 304 матча и забив 60 голов.

Предыдущей командой немецкого футболиста была «Барселона», за которую он играл с 2023 года и покинул в августе 2024 года, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. По информации СМИ, это было связано с необходимостью для клуба разгрузить зарплатную ведомость ради регистрации новичков.

Ранее Гюндоган объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

33-летний полузащитник также известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.