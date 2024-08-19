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Сегодня, 19:17

Гюндоган объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Илкай Гюндоган.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии.

Об этом 33-летний хавбек рассказал в соцсетях.

«После нескольких недель раздумий я пришел к решению, что пора завершить карьеру в сборной. Я с большой гордостью вспоминаю 82 международных матча за свою родную страну – число, которое я никогда не мог себе представить, когда дебютировал за национальную команду в 2011 году.

Самым ярким событием для меня стала огромная честь, что я смог быть капитаном сборной на домашнем Евро-2024. Но еще до турнира я почувствовал некоторую усталость в теле и в голове, которая заставила меня задуматься.

Спасибо всем болельщикам, сотрудникам, тренерам и товарищам по команде, которые сопровождали меня в этом путешествии. Это была честь! Спасибо, Германия!» – написал Гюндоган.

В активе Гюндогана 19 голов в 82 матчах за сборную Германии. В 2012 году полузащитник стал вместе с национальной командой бронзовым призером чемпионата Европы.

Илкай Гюндоган
Футбол
Сборная Германии по футболу
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