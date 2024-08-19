Гюндоган объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии.
Об этом 33-летний хавбек рассказал в соцсетях.
«После нескольких недель раздумий я пришел к решению, что пора завершить карьеру в сборной. Я с большой гордостью вспоминаю 82 международных матча за свою родную страну – число, которое я никогда не мог себе представить, когда дебютировал за национальную команду в 2011 году.
Самым ярким событием для меня стала огромная честь, что я смог быть капитаном сборной на домашнем Евро-2024. Но еще до турнира я почувствовал некоторую усталость в теле и в голове, которая заставила меня задуматься.
Спасибо всем болельщикам, сотрудникам, тренерам и товарищам по команде, которые сопровождали меня в этом путешествии. Это была честь! Спасибо, Германия!» – написал Гюндоган.
В активе Гюндогана 19 голов в 82 матчах за сборную Германии. В 2012 году полузащитник стал вместе с национальной командой бронзовым призером чемпионата Европы.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Байер
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2
|Штутгарт
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|Бавария
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0-0
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5
|Боруссия Д
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|0-0
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6
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хоффенхайм
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Хайденхайм
|0
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|0
|0-0
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9
|Вердер
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фрайбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
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Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -