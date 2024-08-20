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Сегодня, 16:18

AS: Гюндоган расторгнет контракт с «Барселоной» и вернется в «Манчестер Сити»

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Илкай Гюндоган.
Фото Global Look Press

Центральный полузащитник Илкай Гюндоган в ближайшее время расторгнет свой контракт с «Барселоной», после чего вернется в «Манчестер Сити», сообщает Diario AS.

По данным источника, «Барселона» не станет препятствовать желаниям немецкого хавбека, поскольку клубу все равно нужны игроки «на выход», чтобы внести в заявку на сезон полузащитника Дани Ольмо.

В «Манчестер Сити» рассчитывают на возвращение полузащитника, который выступал за «горожан» с лета 2016-го по июль 2023 года. Ожидается, что с немцем не будут заключать долгосрочное соглашение.

В прошлом сезоне Гюндоган провел 51 матч за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 14 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Дани Ольмо. «Барса» не может зарегистрировать свой главный трансфер. Насколько все серьезно с Ольмо?

Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
5
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
8
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
13
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
14
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
15
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
16
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
20
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
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23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 - : -
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
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24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
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Барселона – Атлетик
 - : -
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Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
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 - : -
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 1
Марк Бартра

Марк Бартра

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Пабло Барриос

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И К Ж
Ферлан Менди

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Реал

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Алавес

 1 0 1
Хон Арамбуру

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 1 0 1
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