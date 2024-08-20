AS: Гюндоган расторгнет контракт с «Барселоной» и вернется в «Манчестер Сити»
Центральный полузащитник Илкай Гюндоган в ближайшее время расторгнет свой контракт с «Барселоной», после чего вернется в «Манчестер Сити», сообщает Diario AS.
По данным источника, «Барселона» не станет препятствовать желаниям немецкого хавбека, поскольку клубу все равно нужны игроки «на выход», чтобы внести в заявку на сезон полузащитника Дани Ольмо.
В «Манчестер Сити» рассчитывают на возвращение полузащитника, который выступал за «горожан» с лета 2016-го по июль 2023 года. Ожидается, что с немцем не будут заключать долгосрочное соглашение.
В прошлом сезоне Гюндоган провел 51 матч за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 14 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Атлетико
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
16
|Осасуна
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
17
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Валенсия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|25.08
|20:00
|
Алавес – Бетис
|- : -
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|- : -
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|П
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Пабло Барриос
Атлетико
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Хон Арамбуру
Реал Сосьедад
|1
|0
|1