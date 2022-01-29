Киевское «Динамо» договорилось с «Сампдорией» о переходе Супряги

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга перейдет в «Сампдорию», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Маттео Корсетти.

По данным источника, стороны договорились о переходе. Речь идет об аренде с правом выкупа за восемь миллионов евро. Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что срок аренды может составить полтора или два года.

21-летний украинский форвард в текущем сезоне провел шесть матчей за «Динамо» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.