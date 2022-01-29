Экс-форвард «Локомотива» Кайседо стал игроком «Интера»

«Интер» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Фелипе Кайседо.

Футболист будет выступать за нерадзурри на правах аренды из «Дженоа». Соглашение рассчитано до конца сезона.

33-летний эквадорский футболист имеет действующий контракт с «Дженоа» до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро. В этом сезоне он сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Нападающий с 2011 по 2014 год играл в России. Он провел 63 матча в составе «Локомотива», забил 15 голов и сделал 4 голевые передачи. Игрок стал первым эквадорцем в истории «Интера».