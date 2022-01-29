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Сегодня, 17:03

Экс-форвард «Локомотива» Кайседо стал игроком «Интера»

Евгений Петров
Корреспондент
Фелипе Кайседо.
Фото Getty Images

«Интер» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Фелипе Кайседо.

Футболист будет выступать за нерадзурри на правах аренды из «Дженоа». Соглашение рассчитано до конца сезона.

33-летний эквадорский футболист имеет действующий контракт с «Дженоа» до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро. В этом сезоне он сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Нападающий с 2011 по 2014 год играл в России. Он провел 63 матча в составе «Локомотива», забил 15 голов и сделал 4 голевые передачи. Игрок стал первым эквадорцем в истории «Интера».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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ПСЖ
Ницца

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Обе забьют - да

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1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Фелипе Кайседо
ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
серия А
1
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