5 августа, 10:23

Источник: переход Мехди Дорвала в «Рубин» может сорваться

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

La Gazzetta dello Sport утверждает, что переход алжирского защитника Мехди Дорвала в «Рубин» оказался под угрозой срыва.

Как пишет ведущее спортивное СМИ Италии, трансфер на сумму 3 миллиона евро уже был согласован между казанцами и клубом серии В «Бари», однако в последний момент возникли серьезные бюрократические сложности.

24-летний алжирский защиник, родившийся в Париже и имеющий также французское гражданство, выступает за «Бари» с лета 2022 года. На сайте Transfermarkt.de его стоимость оценивается в 4 миллиона евро. Согласно открытым источникам, зарплата Дорвала в «Бари», который принадлежит семье Де Лаурентис, составляет 542 000 евро в год. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

  • Саша

    Нет Дорвал не сорвал, а продолжает в вялотекущем процессе переходить в содержимое Рубина, вытесняя из себя Дюну с пряностью из Бари.

    05.08.2025

