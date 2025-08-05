Футбол
5 августа, 11:25

«Ювентус» намерен подписать Тонали

Павел Лопатко

«Ювентус» заинтересован в трансфере полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб завершит переговоры со «Спортингом» по Мортену Хюльманду и сосредоточится на приобретении 25-летнего итальянца.

В сезоне-2024/25 Тонали в 45 матчах во всех турнирах забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Ньюкаслом» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.

