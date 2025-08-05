Футбол
5 августа, 09:08

Кенигсдерффер не прошел медосмотр в «Ницце»

Павел Лопатко

Нападающий «Гамбурга» Рэнсфорд Кенигсдерффер не смог перейти в «Ниццу», сообщает RMC Sport.

По данным источника, трансфер 23-летнего ганца сорвался из-за неудовлетворительных результатов медицинского осмотра во французском клубе. В результате футболист вернулся в «Гамбург».

В сезоне-2024/25 Кенигсдерффер в 34 матчах забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

ФК Гамбург
ФК Ницца
  • Ameola

    Типичная такая африканская фамилия у ганца:laughing:

    05.08.2025

