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Источник: белорусский вратарь Лапоухов перейдет в софийский ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер минского «Динамо» Федор Лапоухов близок к переходу в софийский ЦСКА, сообщает Legalbet.

По информации источника, 21-летний вратарь уже вылетел в Болгарию, где подпишет контракт с новым клубом.

В декабре сообщалось, что в трансфере Лапоухова был заинтересован «Спартак».

Лапоухов — воспитанник академии минского «Динамо». В сезоне-2024 он провел в чемпионате Белоруссии 28 матчей, пропустил 11 голов и 19 игр сыграл на ноль. Также на счету вратаря 6 матчей в Лиге конференций-2024/25 с 13 пропущенными голами и 1 встречей на ноль.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Минск)
ФК ЦСКА (София)
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