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Сегодня, 11:05

Агент Барбоза назвал сделку по Венделу выгодной для «Зенита»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о предстоящем уходе бразильца Вендела из «Зенита».

«Это хороший обмен. Если это позволило «Зениту» заплатить меньше денег или не заплатить вовсе, то почему нет? Артур — хороший игрок, но заиграть в «Зените» в полной мере у него не получилось. А Вендел принес очень много пользы «Зениту» и, как известно, уже не очень хотел оставаться в команде. Поэтому это не потеря для «Зенита» — сказал Барбоза «РБ Спорт».

27-летний Вендел выступает за петербургскую команду с октября 2020 года, став с ней 4-кратным чемпионом России. Его действующий контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года, однако игрок перейдет в «Ботафого» летом 2025 года рамках сделки по полузащитнику Луису Энрике.

Источник: РБ Спорт
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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