«Интер» и «Рома» интересуются Начо. Он стал 4-м центральным защитником «Реала» после прихода Рюдигера
Защитник «Реала» Начо заинтересовал «Интер» и «Рому»
«Интер» и «Рома» интересуются защитником «Реала» Начо Фернандесом, сообщает Mundo Deportivo.
Клубы активизировались после перехода в мадридский клуб Антонио Рюдигера. Этот трансфер сделал Начо четвертым в списке центральных защитников.
Начо выступает в составе «Реала» с 2013 года.
В прошлом сезоне 32-летний испанец провел 42 матча и забил 3 гола.
Его контракт с клубом действует до июня 2023 года.
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