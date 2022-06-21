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Сегодня, 17:32

«Интер» и «Рома» интересуются Начо. Он стал 4-м центральным защитником «Реала» после прихода Рюдигера

Защитник «Реала» Начо заинтересовал «Интер» и «Рому»
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«Интер» и «Рома» интересуются защитником «Реала» Начо Фернандесом, сообщает Mundo Deportivo.

Клубы активизировались после перехода в мадридский клуб Антонио Рюдигера. Этот трансфер сделал Начо четвертым в списке центральных защитников.

Начо выступает в составе «Реала» с 2013 года.

В прошлом сезоне 32-летний испанец провел 42 матча и забил 3 гола.

Его контракт с клубом действует до июня 2023 года.

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал
ФК Рома
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