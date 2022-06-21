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Сегодня, 16:38

Фабиан Руис не хочет продлевать контракт с «Наполи». Клуб не продаст его дешевле чем за 30 миллионов евро

Фабиан Руис отказал «Наполи» в продлении контракта и хочет покинуть клуб
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Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис отклонил последнее предложение о продлении контракта с клубом, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 26-летний испанец мечтает вернуться в ла лигу. Впрочем, предложений из Испании неаполитанцам пока не поступало.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити». Также среди желающих подписать игрока значатся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В прошлом сезоне серии А Руис провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 55 миллионов евро. Контракт испанца истекает в июне 2023 года.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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