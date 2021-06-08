«Интер» хочет получить от «ПСЖ» 80 миллионов евро за Хакими

Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими близок к переходу в «ПСЖ», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, парижане предложили за 22-летнего марокканца 60 млн евро, тогда как миланцы хотят получить за игрока 80 млн евро. Сообщалось, что зарплата Хакими составит 8 млн евро плюс бонусы до 2 млн евро.

В минувшем сезоне Хакими провел 45 матчей за «Интер», в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость марокканца в 50 миллионов евро.