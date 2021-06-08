«Аталанта» готова расстаться с Ромеро за 60 миллионов евро
03:13
Защитник «Аталанты» Кристан Ромеро попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, клуб из Бергамо не хочет расставаться с 23-летним аргентинцем и установил цену на игрока в 60 млн евро. При этом Ромеро арендован у «Ювентуса» до лета 2022 года.
В прошедшем сезоне Ромеро провел 42 матча за «Аталанту», в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Аргентинец был признан лучшим игроком серии А.
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