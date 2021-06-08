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Шачири после Евро-2020 может перейти в «Лацио»

04:48
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Форвард «Ливерпуля» Джердан Шачири покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 29-летний швейцарец уйдет из английского клуба после чемпионата Европы-2020. Сообщается, что игроком интересуется «Лацио».

В минувшем сезоне Шачири провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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