Шачири после Евро-2020 может перейти в «Лацио»

Форвард «Ливерпуля» Джердан Шачири покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 29-летний швейцарец уйдет из английского клуба после чемпионата Европы-2020. Сообщается, что игроком интересуется «Лацио».

В минувшем сезоне Шачири провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.