«ПСЖ» договорился со Шкриньяром об условиях личного контракта

«ПСЖ» договорился с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром об условиях личного контракта, сообщает Get French Football News.

Парижане уверены, что в ближайшее время достигнут соглашения о переходе футболиста с руководством итальянского клуба.

Ранее «Интер» отклонил предложение парижан в размере 60 миллионов евро плюс права на полузащитника Юлиана Дракслера.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.