Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

28 июня, 23:53

«ПСЖ» договорился со Шкриньяром об условиях личного контракта

Читать «СЭ» в

«ПСЖ» договорился с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром об условиях личного контракта, сообщает Get French Football News.

Парижане уверены, что в ближайшее время достигнут соглашения о переходе футболиста с руководством итальянского клуба.

Ранее «Интер» отклонил предложение парижан в размере 60 миллионов евро плюс права на полузащитника Юлиана Дракслера.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Евгений Малкин может остаться без работы уже в июле. Почему «Питтсбург» оскорбляет русскую легенду маленьким контрактом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Торпедо» подтвердили подписание контракта с Кутеповым: «Если нормально пройдет медосмотр, 1 июля станет нашим игроком»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости