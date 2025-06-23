Романо: Керкез перешел в «Ливерпуль» за 40 миллионов фунтов

«Ливерпуль» оформил переход защитника «Борнмута» Милоша Керкеза, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, сумма сделки составила 40 миллионов фунтов стерлингов. 21-летний венгр подпишет пятилетний контракт.

В прошлом сезоне Керкез сыграл 41 матч во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 6 результативных передач.

Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.