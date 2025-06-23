«Рома» может подписать полузащитника Арнара Харальдссона

«Рома» заинтересована в трансфере полузащитника «Лилля» Арнара Харальдссона, сообщает Leggo.

По данным источника, 22-летний исландец вошел в шорт-лист нового спортивного директора римлян Фредерика Массары.

В сезоне-2024/25 Харальдссон в 38 матчах за «Лилль» во всех турнирах забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.