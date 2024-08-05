«Бавария» отдаст нападающего Сарагосу в аренду в «Валенсию»

Нападающий «Баварии» Брайан Сарагоса перейдет в «Валенсию» на правах аренды до конца сезона-2024/25, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, на 22-летнего испанца также претендовала «Жирона», но у «летучих мышей» больше шансов на трансфер.

В декабре 2023 года Сарагоса подписал контракт с «Баварией» до 2029 года.

Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он провел за команду 58 матчей, забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.