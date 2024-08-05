Конор Галлахер дал согласие на переход из «Челси» в «Атлетико»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер продолжит карьеру в «Атлетико», утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, 24-летний англичанин согласился на переход в испанский клуб. «Атлетико» потратит на трансфер 40 миллионов евро и подпишет с хавбеком контракт на 5 лет.

Отмечается, что два неназванных клуба АПЛ пытались вступить в борьбу за игрока, но тот изначально выделил для себя два варианта продолжения карьеры: продление контракта с «Челси» или переход в «Атлетико».

Галлахер — воспитанник «Челси». В сезоне-2023/24 футболист забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 50 матчах за «синих» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.