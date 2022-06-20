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Сегодня, 02:41

«Бавария» близка к подписанию контракта с Лаймером на пять лет

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, мюнхенский клуб лидирует в гонке за 25-летнего австрийца. Баварцы готовы предложить игроку контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что в заключении сделки «Баварии» может помочь то, что у Лаймера те же агенты, что и у Садио Мане («Ливерпуль»), который также близок к переходу в команду из Мюнхена.

В минувшем сезоне Лаймер провел 41 матч за «Лейпциг», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 млн евро.

Конрад Лаймер
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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