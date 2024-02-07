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Сегодня, 12:15

Полузащитник «Торпедо» Эркинов перешел в «Аль-Вахду» из ОАЭ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов стал игроком «Аль-Вахды» из ОАЭ, сообщает пресс-служба московского клуба.

22-летний узбек перешел в «Торпедо» в 2022 году. Он провел за черно-белых 24 матча, отметившись одной голевой передачей. Последние полгода Эркинов на правах аренды играл за «Пахтакор».

С сентября прошлого года в «Аль-Вахде» на правах аренды выступает полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев. После 12 туров команда с 20 очками занимает пятое место в чемпионате ОАЭ.

Футбол
ФК Аль-Вахда
ФК Торпедо (Москва)
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