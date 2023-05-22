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Сегодня, 14:45

Игроки «Барселоны» поблагодарили российских болельщиков за поддержку. За это их публично осудили украинские клубы и даже один одноклубник

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Сержи Роберто и Алехандро Бальде и футболисты «Барселоны» с чемпионским кубком
Сержи Роберто и Алехандро Бальде поблагодарили российских болельщиков и подверглись критике.
Сержи Роберто и Алехандро Бальде под огнем критики.

«Барселона» впервые с 2019 года выиграла чемпионство в Испании и сейчас отмечает успех. Каталонцы уже провели чемпионский парад и активно благодарят болельщиков за поддержку. Не обделили они вниманием и российских фанатов: официальный вещатель ла лиги в России Okko опубликовал видеоролик с участием Сержи Роберто и Алехандро Бальде.

Футболисты «Барселоны» с чемпионским кубком
Фото Reuters

«Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой большой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов!» — сказал Роберто в видео.

Ролик радостно встретили российские болельщики, однако им остались недовольны украинские болельщики и представители местных клубов. Например, киевское «Динамо» предложило футболистам сине-гранатовых переехать в РПЛ: «Мы искренне рекомендуем игрокам ФК «Барселона» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России».

К позиции «Динамо» также присоединился «Шахтер», опубликовавший заявление гендиректора Сергея Палкина — тот также осудил каталонский клуб: «Шахтер» выражает свое возмущение по поводу распространенного видеообращения. Считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Надеемся, «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, сейчас абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем", — говорится в заявлении.

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Кроме того, Палкин призвал отреагировать форварда «Барселоны» Роберта Левандовского. Польский форвард высказался: «Я, мягко говоря, был очень удивлен. Я задал вопрос клубу об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, у которых есть права на трансляцию матчей ла лиги. В таких ситуациях часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Конечно, это не оправдание, потому что о чем-то явно не позаботились, и в результате получилось очень плохо. Насколько мне известно, клуб намерен предпринять какие-то действия в ответ на эту ситуацию».

На данный момент ни о каких действиях «Барселоны» по этому поводу неизвестно.

Артем Никулин

Футбол
ФК Барселона
20
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 35 27 4 4 65-15 85
2
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
3
 Реал 35 22 5 8 70-33 71
4
 Р. Сосьедад 35 19 8 8 47-32 65
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 35 13 9 13 55-50 48
9
 Севилья 35 13 9 13 44-49 48
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 35 12 10 13 42-47 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Альмерия 35 11 6 18 46-61 39
15
 Сельта 35 10 9 16 40-50 39
16
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
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23.05 20:30
Сельта – Жирона
 - : -
23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
 - : -
23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
 - : -
24.05 20:30
Эльче – Севилья
 - : -
24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
 - : -
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
 - : -
24.05 23:00
Эспаньол – Атлетико
 - : -
25.05 20:30
Мальорка – Валенсия
 - : -
25.05 20:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
25.05 23:00
Реал – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 22
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 21 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 30 2 4
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