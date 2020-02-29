Зинедин Зидан: «Я не знаю, грозит ли мне что-либо»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сказал, что не знает, грозит ли ему увольнение в связи с последними неудачами. Мадридцы не могут выиграть три матча подряд, а впереди у них игра с «Барселоной».

— Я не знаю, грозит ли мне что-либо, — цитирует AFP Зидана. — Нужно спрашивать других людей. Но я буду пытаться выигрывать титулы. Не нужно забывать, что все выигрывать одна команда не может. Конечно, мою работу критикуют. Это делают журналисты, и я это понимаю. Ответственность лежит на мне. Но у меня есть силы продолжать бороться.