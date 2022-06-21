Винисиус заявил, что не уйдет из «Реала»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своем будущем. 21-летний бразилец заявил, что не уйдет из мадридского клуба.

«Я продолжу играть за лучший клуб мира, — приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo со ссылкой на SportTV. — Все только началось, мне еще многое предстоит выиграть. Надеюсь, к концу карьеры у меня будет много трофеев».

Нападающий отметил, что сейчас в «Реале» наибольшее единение с момента его прихода в клуб.

«В этом году празднования получились особенными, мы все почувствовали что-то новое. У нас есть молодые игроки — Эдер Милитао, Родриго, Камавинга. Все друг другу нравятся, и это важно», — сказал он.

В прошедшем сезоне Винисиус забил 22 мяча и отдал 20 результативных передач в 52 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.