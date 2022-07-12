Алвес: «Барселона» не заботится о людях, которые творили ее историю»
Защитник Дани Алвес прокомментировал свой уход из «Барселоны». По словам 39-летнего бразильца, он не грустит из-за этого.
«Я не грущу из-за ухода из «Барселоны», — приводит слова Алвеса The Guardian. — Я рад, что мне удалось вернуться в клуб, я мечтал об этом пять лет. Мне не понравилось лишь то, как был организован мой уход. Подписав соглашение, я ясно дал понять, что я уже не двадцатилетний парень, что я хочу решать все дела открыто, без утайки. Но клуб грешил в последние годы».
По его мнению, каталонский клуб должен иначе относиться к своим бывшим игрокам.
«Барселона» не заботится о людях, которые творили ее историю. Как болельщик, я бы хотел, чтобы клуб вел дела иначе. Я не говорю о себе, что это был другой случай. Я бесконечно признателен тренеру и президенту за возможность вернуться», — сказал он.
В прошедшем сезоне Алвес забил один мяч и отдал три результативные передачи в 16 матчах за каталонцев во всех турнирах. 30 июня 2022 года защитник покинул клуб в качестве свободного агента по истечении контракта.
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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|0-0
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15
|Хетафе
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|0-0
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
|Кадис
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|0-0
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
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|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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