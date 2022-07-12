Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:47

Алвес: «Барселона» не заботится о людях, которые творили ее историю»

Алвес считает, что «Барселона» не заботится о бывших игроках
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник Дани Алвес прокомментировал свой уход из «Барселоны». По словам 39-летнего бразильца, он не грустит из-за этого.

«Я не грущу из-за ухода из «Барселоны», — приводит слова Алвеса The Guardian. — Я рад, что мне удалось вернуться в клуб, я мечтал об этом пять лет. Мне не понравилось лишь то, как был организован мой уход. Подписав соглашение, я ясно дал понять, что я уже не двадцатилетний парень, что я хочу решать все дела открыто, без утайки. Но клуб грешил в последние годы».

По его мнению, каталонский клуб должен иначе относиться к своим бывшим игрокам.

«Барселона» не заботится о людях, которые творили ее историю. Как болельщик, я бы хотел, чтобы клуб вел дела иначе. Я не говорю о себе, что это был другой случай. Я бесконечно признателен тренеру и президенту за возможность вернуться», — сказал он.

В прошедшем сезоне Алвес забил один мяч и отдал три результативные передачи в 16 матчах за каталонцев во всех турнирах. 30 июня 2022 года защитник покинул клуб в качестве свободного агента по истечении контракта.

Дани Алвес
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Тайна рождения ребенка Марии Шараповой. Звезда тенниса засекретила даже пол малыша
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уго Санчес: «Однажды Мбаппе будет играть за «Реал. Он отказал Мадриду из-за давления»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости