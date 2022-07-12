Алвес: «Барселона» не заботится о людях, которые творили ее историю»

Защитник Дани Алвес прокомментировал свой уход из «Барселоны». По словам 39-летнего бразильца, он не грустит из-за этого.

«Я не грущу из-за ухода из «Барселоны», — приводит слова Алвеса The Guardian. — Я рад, что мне удалось вернуться в клуб, я мечтал об этом пять лет. Мне не понравилось лишь то, как был организован мой уход. Подписав соглашение, я ясно дал понять, что я уже не двадцатилетний парень, что я хочу решать все дела открыто, без утайки. Но клуб грешил в последние годы».

По его мнению, каталонский клуб должен иначе относиться к своим бывшим игрокам.

«Барселона» не заботится о людях, которые творили ее историю. Как болельщик, я бы хотел, чтобы клуб вел дела иначе. Я не говорю о себе, что это был другой случай. Я бесконечно признателен тренеру и президенту за возможность вернуться», — сказал он.

В прошедшем сезоне Алвес забил один мяч и отдал три результативные передачи в 16 матчах за каталонцев во всех турнирах. 30 июня 2022 года защитник покинул клуб в качестве свободного агента по истечении контракта.