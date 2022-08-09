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Сегодня, 13:47

Защитник «Бетиса» Морено отказался переходить в «Ноттингем Форест»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Бетиса» Алекс Морено отказался переходить в «Ноттингем Форест».

Стороны были близки к соглашению, однако сам футболист решил остаться в испанском клубе.

«Я высоко ценю предложение, которое получил, но я все обдумал и решил, что лучше остаться в «Бетисе», — написал у себя в соцсетях Морено.

Морено выступает за «Бетис» с августа 2019 года. В прошлом сезоне 29-летний испанец забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.

Футбол
ФК Бетис
ФК Ноттингем Форест
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