Защитник «Бетиса» Морено отказался переходить в «Ноттингем Форест»

Защитник «Бетиса» Алекс Морено отказался переходить в «Ноттингем Форест».

Стороны были близки к соглашению, однако сам футболист решил остаться в испанском клубе.

«Я высоко ценю предложение, которое получил, но я все обдумал и решил, что лучше остаться в «Бетисе», — написал у себя в соцсетях Морено.

Морено выступает за «Бетис» с августа 2019 года. В прошлом сезоне 29-летний испанец забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.