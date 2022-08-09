«Реал Сосьедад» продал вратаря сборной Австралии Райана в «Копенгаген»

«Копенгаген» объявил о покупке вратаря «Реал Сосьедада» Мэтью Райана.

Датский клуб подписал контракт с 30-летним австралийцем на 2 года. По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Райан выступал за «Реал Сосьедад» с июля 2021 года. В прошлом сезоне он пропустил 14 голов в 9 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль.