Полузащитник «Барселоны» Гонсалес перейдет в «Валенсию» на правах аренды
Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес перейдет в «Валенсию» на правах аренды, сообщает Marca.
По данным источника, 20-летний игрок отправится в клуб на правах годичной аренды без права выкупа. Стороны уже обо всем договорились.
В минувшем сезоне Гонсалес сыграл за «Барселону» в ла лиге 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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|0
|0-0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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