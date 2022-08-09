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Сегодня, 16:50

Полузащитник «Барселоны» Гонсалес перейдет в «Валенсию» на правах аренды

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес перейдет в «Валенсию» на правах аренды, сообщает Marca.

По данным источника, 20-летний игрок отправится в клуб на правах годичной аренды без права выкупа. Стороны уже обо всем договорились.

В минувшем сезоне Гонсалес сыграл за «Барселону» в ла лиге 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: https://www.marca.com/futbol/valencia/2022/08/09/62f23bb9e2704e089c8b457d.html
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