Полузащитник «Барселоны» Гонсалес перейдет в «Валенсию» на правах аренды

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес перейдет в «Валенсию» на правах аренды, сообщает Marca.

По данным источника, 20-летний игрок отправится в клуб на правах годичной аренды без права выкупа. Стороны уже обо всем договорились.

В минувшем сезоне Гонсалес сыграл за «Барселону» в ла лиге 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.