Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян впервые в сезоне-2024/25 включен в заявку на матч своей команды.

21-летний россиянин попал в заявку на матч против «Понферрадины» в 1/16 финала Кубка Испании. Встреча состоится 5 января. Начало — в 17.30 по московскому времени.

В июле стало известно, что Захарян получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. Из-за повреждения полузащитник ни разу не выходил на поле в текущем сезоне.

В сезоне-2023/24 Захарян провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.