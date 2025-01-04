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«Реал» обжалует удаление Винисиуса

Камила Абдурахманова
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Бразилец получил дисквалификацию на два матча, поскольку его действия не были расценены как агрессия, сообщает MARCA.

Источник сообщает, что «Реал» негодует по поводу решений как Сото Градо, так и Муньиса Руиса, арбитра VAR, особенно из-за того, как они оценили эпизод с участием Винисиуса и Димитриевского, который закончился удалением бразильца.

В этом моменте арбитр VAR обратился к Сото Градо с просьбой пересмотреть эпизод, что привело ко второму удалению бразильского игрока на стадионе «Месталья». «Реал Мадрид» обжалует это удаление и последующую дисквалификацию, считая, что произошедшее на поле было оценено неточно.

Дисквалификация составляет два матча, которые будут следующими в чемпионате лиги.

«Реал» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» осталась на 19-й строчке — 12 очков.

Источник: Marca
Винисиус Жуниор
ФК Реал
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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Мальорка – Барселона
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4.12 23:00
Атлетик – Реал
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10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
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11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
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